خاص - عبدالفتاح ردًا على تركي آل الشيخ : الاتحاد السعودي طلب حكام مصريين لإدارة مبارياته

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كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام لـ"الشروق" عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح أمس الأربعاء، يطلب خلاله الاستعانة بحكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات دوري المحترفين السعودي.

وأشار عبدالفتاح إلى أن ذلك يتنافى مع تصريحات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بشأن الحكام المصريين عقب مباراة بيراميدز والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز "تابع التفاصيل".

وتساءل عبدالفتاح كيف يتم التشكيك في الحكام المصريين وفي نفس الوقت تطلب الاستعانة بهم في مباريات الدوري السعودي؟!

وأوضح عبدالفتاح أن رفض طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاستعانة بحكام مصريين وذلك بسبب حاجة الدوري الممتاز لهم في الوقت الحالي.

وطالب عبد الفتاح من الجميع التحلي بالهدوء من أجل مصلحة الكرة المصرية، وضرورة إبعاد الحكام عن أي أمور تتم بين الأندية خارج الملعب.

وشن تركي آل الشيخ الهجوم على اتحاد الكرة "تابع التفاصيل"، مطالبهم بإحضار حكام أجانب خلال مباريات بيراميدز أو سينسحب من الدوري "تابع التفاصيل"