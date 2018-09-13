طالب الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، المواطنين بسرعة تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال موقع إدارة دعم مصر، حتى يوم 8 نوفمبر المقبل.



وقال متحدث «التموين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء إن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، طالب مجلس الوزراء بمد فترة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى يوم 8 نوفمبر 2018.



وأكد على أهمية تحديث البيانات والمعلومات حتى لا يتم إيقاف الخدمة على البطاقة التموينية، معقبًا: «لن يتم صرف السلع التموينية لأي بطاقة بها أخطاء بعد 8 نوفمبر 2018».



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت السبت الماضي، عن إلغاء البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء وتحتاج لتحديث بيانات بعد يوم 8 نوفمبر المقبل، وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تحديث البيانات من خلال موقع إدارة دعم مصر «https://www.tamwin.com.eg».



