عواد أساسيا مع الوحدة السعودي أمام الفتح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخل محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر والوحدة السعودي، التشكيل الأساسي لفريقه أمام الفتح، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن الحارس المصرى محمد عواد سيتواجد بالتشكيلة الأساسية مع فريقه أمام الفتح.

ويشارك عواد في ثانٍ مبارياته الرسمية مع الوحدة بالدوري بعد أن شارك في تعادل فريقه سلبيًا أمام الحزم.

ويسعى الوحدة لتحقيق أولى إنتصاراته، وتحسين مركزه بالدوري السعودي حيث يحتل المركز الثالث عشر.