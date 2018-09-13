اتحاد الصناعات: التعريفة الجمركية الجديدة تحد من الاستيراد العشوائي

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من المفترض أن يساعد اتحاد الصناعات الحكومة في وضع التشريعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية بشكل عام، خاصة التي تؤثر على الصناعة، متابعًا: «عرضت علينا التعريفة الجمركية الجديدة، وناقشناها قبل صدورها».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن قرار التعريفة الجمركية الجديدة يعمل على الحد من الاستيراد العشوائي، إلى جانب انحيازه للعامل البسيط، بدعمه للصناعة التي تعتبر أكبر مشغل للقوى البشرية في مصر.



وذكر أن مصر في فترات سابقة كانت سوقًا لكل السلع الرديئة المستوردة من الخارج، موضحًا أنه لم يكن هناك تطبيق لأي معيار للجودة في عملية الاستيراد، لأن سعر المنتج كان الحاكم في استيراده من أسواق بعينها.



وأشار إلى القرار رقم 43 الصادر من قبل وزارة الصناعة والتجارة عام 2016 بشأن تسجيل المصانع المصدرة لمصر، والذي يعني بالنظر في تطبيق معايير الجودة في هذه المصانع، متابعًا: «كنّا نستورد بعض السلع مثل الغلايات من الممكن أن تسبب حرائق للمواطنين».



واستطرد أن صناعة الأدوية في مصر تحارب محاربة شرسة من شركات عالمية، بادعاء أن المادة الفعالة الموجودة بها، غير كافية، وليست بالقدر نفسه، الموجود في الأدوية العالمية، معقبًا: «الناس لا تثق في المنتج رخيص القيمة بادعاء أن الغالي نتائجه أعلى».



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس الأربعاء، قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة.



