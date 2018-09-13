ضبط مقاول هارب من تسديد مليون جنيه غرامات بالدرب الأحمر

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على مقاول؛ لاتهامه بالهرب من 12 حكما قضائيا بإجمالي غرامات بلغت مليون جنيه بمنطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد بإلقاء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر القبض على مقاول «طارق.ح» 45 عاما، المطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم مباني، والمقضي فيهم بإجمالي حبس 3 سنوات و6 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.