القبض على موظفي مواقف السويس لاتهامهم باختلاس أموال المحافظة

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ألقت مباحث مرور السويس القبض على اثنين من موظفي لجنة الإشراف على مواقف السيارات؛ لاتهامهم باختلاس أموال تحصيل الإيرادات الخاصة بنقطة تحصيل نقطة سوميد بكمين العين السخنة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير البحث الجنائي لمديرية أمن السويس بشن حملات أمنية لمباحث مرور السويس؛ لضبط المخالفين بمواقف السيارات.

وبورود معلومات لرئيس مباحث مرور السويس محمد عابد بقيام موظفين بلجنة الإشراف على المواقف بقيامهم باختلاس أموال التحصيل، قام بإعداد كمين أمني للمتهمين وضبطهم متلبسين بتحصيل الأموال دون القيام بتوريدها لخزينة المحافظة وعدم قيامهم بتحرير إيصالات استلام أموال من السيارات.

وأكدت تحريات مباحث مرور السويس المقدمة للنيابة العامة، أن المتهمين المضبوطين اعتادوا اختلاس الأموال من نقط مرور السيارات بالطرق المختلفة.