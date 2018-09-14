«ميدو» يكشف كواليس استعانته بطبيب نفسي لإنقاص وزنه

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمال، كواليس استعانته بطبيب نفسي لإنقاص وزنه، موضحًا أنه لجأ إلى أحد الأطباء النفسيين في لندن، حوالي 4 مرات، حتى يتمكن من اتخاذ الخطوة الأولى تجاه خسارة وزنه الزائد.

وأضاف «ميدو»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أن الطبيب كان ذكيًا للغاية، حاول إقناعه بأن تلك الخطة المقبل عليها هي لذاته وحده وليس للآخرين، وأنه لابد أن يعود للشكل الذي كان عليه قبل زيادة وزنه.

وعن السبب في اتخاذه قرار إنقاص وزنه بشكل فعلي، حكى أنه ذات مرة، ذهب في رحلة مع أصدقائه على إحدى الجزر، وللوصول إلى المركب كان لابد من السير مشيًا حوالي 300 متر، متابعًا: «أنا مشيت 200 متر، ولم أستطع المواصلة، لذلك اضطررت للاستراحة في منتصف الطريق، ثم أكملت الطريق وحدي».

وواصل: «في هذا اليوم، قررت الذهاب إلى طبيب، وحينما فعلت طلب مني إجراء تحليل دم شامل، وبعد اطلاعه عليه أخبرني، بأنني سأموت قبل بلوغي الأربعين من عمري إذا واصلت على هذا المنوال، بعدها بدأت على الفور في البحث عن أفضل طريقة لإنقاص وزني، واستعنت بالطبيب النفسي بلندن لاتخاذ الخطوة الأولى».

وفيما يتعلق بأكثر المضايقات التي كانت تعترضه قبل خسارة وزنه، استطرد: «الواحد وهو تخين مبيكونش عايز يخرج كتير، ومش لاقي حاجة يلبسها، وماكانش عندي غير بدلتين تلاتة بغير فيهم، كنت بغير القمصان والكرافتات فقط».

وأشار إلى ضرورة عدم التعرض لمريضي السمنة المفرطة بالكلمات الحادة التي من شأنها التأثير على نفسيتهم بشكل أكثر سلبية، قائلًا: «ممكن الكلمة اللي بنقولها لحد تخين تقضي عليه».