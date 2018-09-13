«الوزراء»: مبادرة فحص «فيروس سي» الأضخم على مستوى العالم

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تناولًا مكثفًا لكل الموضوعات التي ترتبط بصحة المواطنين، مشيرًا إلى بدء إجراء المسح القومي لمكافحة فيروس سي والأمراض غير المعدية أكتوبر المقبل.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن مبادرة فحص «فيروس سي» التي تُجرى داخل مصر هي الأضخم على مستوى العالم، منوهًا إلى استهداف المسح القومي الكشف على قرابة 50 مليون مواطن.



وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أن تطبيقها يتطلب قاعدة بيانات مميكنة، وربط وحدات العلاج بالمركز الأساسي إلكترونيًا، وجاهزية كل المستشفيات، وتدريب أطقم التمريض، وإمداد كل الوحدات الصحية بالمستلزمات اللازمة، مؤكدًا أنه تم تحديث عددًا من المستشفيات في بورسعيد ومناطق أخرى.



وفيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار، أشاد بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء قوائم انتظار التدخلات الجراحية الحرجة خلال 6 شهور، موضحًا أنها على مدار شهرين ونصف، تمكنت من علاج أكثر من 18 ألف مريض، أغلبهم كان مُدرجًا على قوائم المستشفيات الجامعية والتابعة للصحة.