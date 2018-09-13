قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يمتلك مكتبة تقدر مساحتها بـ6 شقق سكنية، وتحتوي على أكثر من 80 ألف كتاب جمعها خلال مسيرته الطويلة.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء: «أثناء دراستي في الثانوية مال قلبي للدراسات الشرعية واللغوية، وكان أبي يعطيني مصروفًا قدره 3 جنيهات شهريًا، كنت أنفقها كلها في شراء الكتب، وعندما علم أبي بالأمر زاد المصروف إلى 6 جنيهات، حتى أنفق على نفسي، لكنني كنت أشتري بها الكتب أيضًا».



وذكر مفتي الجمهورية الأسبق، أنه ولد في 3 مارس عام 1952 في حي «مقبل» بمحافظة بني سويف لأب يعمل محاميًا، ويشتغل بالقضايا الشرعية في المحاكم، وحرص الأب على أن يحفظ القرآن عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره، موضحًا أنه التحق بكلية التجارة، جامعة عين شمس، ثم بعد أن انتهى منها، التحق للدراسة بالأزهر الشريف.



وبالنسبة لحبه لرياضة التنس، قال إنه بدأ ممارسة هذه الرياضة منذ إقامته في بني سويف، وقبل انتقاله إلى القاهرة، حيث داوم على اللعب في نادي الصيد مع بعض الأصدقاء بعد صلاة الفجر، مشيرًا إلى تعرضه في إحدى المرات إلى تمزق عضلي شديد.



وعن فترة توليه منصب مفتي الجمهورية، قال إن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يتدخل على الإطلاق في إي إفتاء أو توجيه، مشيرًا كذلك إلى رفضه مهاجمة الإخوان المسلمين إبان تلك الفترة، في برنامج «البيت بيتك».



وتابع: «لم يكن عرضًا علي أن أهاجم الإخوان، لكنه مسجل في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي تامر أمين، الذي طلب مني على الهواء أن أهاجم الإخوان، لكنني رفضت، وقلت له إنني مثل القاضي، فأنا أبو الجميع، الحزب الوطني والإخوان، ولكن الآن أنا أتبرأ من أبوتي للإخوان».



