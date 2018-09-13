وزير التعليم: نعلم المخالفين لقرار المستوي الرفيع وسيواجهون عقوبات

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي شكاوي أولياء الأمور بأن هناك بعض المدارس الخاصة تدرس المستوي الرفيع تحت مسمي (a level ) كستار وباب خلفي لتدريس المستوي الرفيع، بأن الوزارة تعلم ذلك جيدا، وسوف تشدد الإجراءات لضمان تطبيق هذا النظام.

وأضف الوزير في تصريحات له الآن أن أي مدرسة تخالف تطبيق النظام الجديد للتعليم (تعليم ٢ ) ستواجه عقبات كثيرة، مطالبا جميع المدارس بالالتزام بتعليمات الوزارة.

يذكر أن نظام التعليم الجديد (تعليم ٢) سيطبق العام الدراسي المقبل في ٢٢ سبتمبر الجاري علي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتم تطبيقه علي جميع المدارس عربي ولغات وخاص وحكومي كل مدرسة بلغتها.