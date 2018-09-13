محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام بريطانيا لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ اﻹسكندرية، صباح اليوم الخميس، بمكتبه، ويندي فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية؛ لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه، وبحث سبل تعزيز وتدعيم العلاقات التي تربط الجانبين.

وفي بداية اللقاء، أعرب المحافظ عن ساعدته بتهنئة القنصل، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط مصر ببريطانيا عبر التاريخ، مشيدا بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والأفكار الجديدة بين الإسكندرية والمدن الإنجليزية التي لها ظروف مشابهة للإسكندرية.

ومن جانبها، شكرت القنصل، المحافظ، على حسن الاستقبال، وهنأته بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته القادمة، وأعربت عن محبتها الكبيرة للإسكندرية فهي تعد من أهم المدن ليس في مصر، وإنما بين مدن حوض البحر المتوسط.