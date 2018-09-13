محافظ المنيا يتفقد الحملة الميكانيكية لمتابعة سلامة المعدات استعدادا لـ«السيول»

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحد المواقع الخاصة بالحملة الميكانيكية للمحافظة بمدينة المنيا؛ للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المعدات والسيارات، والاطمئنان على سلامة المعدات وكفاءتها والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة؛ استعدادا لأي حالات طارئة ومواجهة توقعات الطقس والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد وأشارت إلى احتمال سقوط أمطار قد تصل إلى سيول بمحافظات الصعيد.

ووجه المحافظ بحصر جميع الأعطال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة؛ للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء جميع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول وإعداد دراسة تحليلية كاملة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال موسم الشتاء القادم سواء سيول أو أي أزمة طقسية، والمرور المستمر على كافة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة إمكانيات المحافظة من قبل الوحدات المحلية سواء المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهري مع إجراء صيانة دورية بها ومراجعة كافة وسائل الإعاشة التي يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.