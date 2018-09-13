عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، إلى تدريبات الريدز اليوم الخميس، بعد عودته من المشاركة في مباراة المنتخب أمام النيجر السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 6 – 0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 (تابع التفاصيل).

الموقع الرسمي لفريق ليفربول نشر صورًا لمحمد صلاح وهو يخوض التدريبات مع زملائه، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، يوم السبت المقبل، على ملعب "ويمبلي"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لمواصلة نتائجه الجيدة، والمحافظة على صدارته لبطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة.