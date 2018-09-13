«يونكر»: الاتحاد الأوروبي أرسل 882 مليون يورو لإيطاليا منذ 2015

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي لم يترك إيطاليا بمفردها في إمدادات عشرات الآلاف من المهاجرين.

وقال «يونكر» لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية، في عددها الصادر اليوم الخميس: «منذ عام 2015، تم تحويل 882 مليون يورو إلى روما من أجل موازنة النفقات التي تقدمها لرعاية اللاجئين».

وأضاف السياسي الأوروبي البارز بالنظر إلى اتهامات صادرة من الحكومة الإيطالية: «مواجهة أزمة الهجرة كانت أولوية للاتحاد الأوروبي. ولم نترك الدول التي تولت هذه المهمة بمفردها». وأشار إلى أنه تحدث قبل أيام أيضا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأوضح له «ما فعله الاتحاد الأوروبي لأجل بلده».

يشار إلى أنه تم تنصيب الحكومة الإيطالية الجديدة المكونة من حزب 5 نجوم وحزب «رابطة الشمال» اليميني الشعبوي منذ 100 يوم تقريبا. وتصدرت هذه الحكومة عناوين الصحف، لاسيما بتهديدات موجهة للاتحاد الأوروبي واتباع نهج متشدد في سياسة اللجوء.

يشار إلى أن إيطاليا -إلى جانب إسبانيا- تشهد قدوم معظم المهاجرين الوافدين من إفريقيا إلى أوروبا على متن قوارب.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وفد إلى أوروبا نحو 74 ألف شخص عبر البحر هذا العام.