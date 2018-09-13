كشفت مديرة حضانة «تشا تشا» بالعاصمة اليابانية طوكيو، أوها شي، عن تفاصيل النظام التعليمي بالحضانة، قائلة: «أعمل 17 ساعة متتالية على مدار اليوم، بداية من السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن الأنشطة الصباحية الجماعية بالحضانة تبدأ عند التاسعة صباحًا، يعقبها فترة الغداء، ثم ساعتين قيلولة.

وتابعت: «عند الساعة الثالثة عصرًا يتناول الأطفال وجبة خفيفة، بعدها يبدأون في اللعب مرة أخرى حتى يأتي ذويهم لاصطحابهم إلى المنزل»، مستطردة أن هناك فترة «مد للرعاية» تبدأ من السادسة مساءً، حتى موعد إغلاق الحضانة في تمام الثامنة مساءً.

وعن ضع مدرس الحضانة في اليابان، ذكرت أن وضعهم الاجتماعي قليل إلى حد كبير، لكن الحضانة تحاول جاهدة الإعلاء من شأن المشرفين والمشرفات، وتحسين وضعهم الاجتماعي بشتى الطرق، من بينها الكروت الشخصية.

وأوضحت، أن الحضانة تستخرج كارتًا شخصيًا لكل مشرف، معقبة: «إن ذلك الأمر معتاد في اليابان بالنسبة لموظفي الشركات، لكن بالنسبة لمشرفي الحضانات لم يكن معتادًا».

وِأشارت إلى إهدائهم ألقاب تُدون بالكروت الشخصية، متابعة: «كل مشرق يتم إهدائه لقبًا خاص به يُكتب على الكارت الخاص به، مثل «صانع البهجة»، «أخصائي تخفيف آلام» وغيرها من الألقاب التي تميز كل مشرف عن آخر».

وفيما يتعلق بالزي الرسمي، واصلت: «الزي الخاص بالمشرفين والمشرفات لابد أن يكون مهندمًا، لذلك خصصنا لكل مشرف مريلة بنية اللون، لأننا نعتقد أن مكانتهم الاجتماعية ستكون أفضل عندما يراهم الناس بملابس مهندمة».