مصادر: «قضاة مجلس الدولة» يدرس التصعيد ضد «الأمور المستعجلة» بإقامة دعاوى مخاصمة

تعقد الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، اجتماعها العادي في 28 سبتمبر الجاري، لمناقشة مشروع اللائحة وبعض المواضيع الأخرى، من بينها ظاهرة تصدي محكمة الأمور المستعجلة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة سواء الإدارية العليا أو القضاء الإداري، وإصدار أحكام بوقف تنفيذها، دون اختصاص للمحكمة بذلك، تلك الظاهرة التي تكررت في الآونة الأخيرة، خاصة في قضية الضباط الملتحين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إنه تم الانتهاء من كتابة مذكرة دعوى مخاصمة سيقيمها مجلس إدارة النادي، أمام المحكمة الابتدائية بعابدين، وسيختصم فيها قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، وكذلك القاضي الذي أوقف التنفيذ لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالضباط الملتحين موضحة أن "النادي سيطلب في كل دعوى منهم تعويض مليون جنيه سيتم التبرع بها إلى صندوق تحيا مصر".

وأوضحت المصادر أن "دعاوى المخاصمة ستستند إلى أن هناك خطأ مهني جسيم ارتكبه القاضي في تلك الأحكام بأن أوقف أحكاماً لمجلس الدولة، وعلى وجه الخصوص تلك الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والتي لا يجوز وقف تنفيذها أو إلغائها إلا بدعوى بطلان أصلية تقام أمام محاكم مجلس الدولة".

وأشارت المصادر إلى أن "الحكم الأخير الخاص بالضباط الملتحين، أوردت محكمة الأمور المستعجلة في حيثياته أن المحكمة الإدارية العليا اغتصبت سلطة مجلس التأديب وهذا خطأ مهني جسيم آخر، حيث إن المستقر عليه في قانون مجلس الدولة أن جميع الطعون على قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات أعلى تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا".

وكانت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت في 23 يونيو الماضي، حكماً نهائياً –غير قابل للطعن- ألغت بموجبه قرار مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية رقم 57 لسنة 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب إطلاقه اللحية، مؤكدة أن قرار العزل شابه الغلو وعدم التناسب وما يعتبر معه هذا الجزاء بمثابة الإعدام الوظيفي للطاعن، وأنه كان يستوجب على وزارة الداخلية إحالة الضابط الصادر لصالحه الحكم إلى نظام الاحتياط فإن عاد والتزم بتعليمات حلق اللحية؛ أعادته الوزارة للخدمة الفعلية، أما لو استمر على موقفه حتى انتهاء مدة الإحالة للاحتياط فتحيله إلى المعاش، ثم أصدرت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة بعابدين، حكماً بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.