متحدث «المترو» يوضح كيفية استخراج اشتراكات مرضى السرطان

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وافق أمس على استخراج اشتراكات مخفضة لمرضى الأورام السرطانية، مماثلة تمامًا لاشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف متحدث «المترو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن سعر التذكرة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 50 قرشًا، أما أسعار الاشتراكات تتراوح بين 22 جنيهًا لعدد 25 محطة، و27 جنيهًا لما فوق ذلك.



وأوضح أن الاشتراكات ربع سنوية، أي يستوجب تجديدها كل ثلاثة شهور، متابعًا أن استخراج الاشتراك يتطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة ملء استمارة يبلغ سعرها 5 جنيهات، وختمها بختم وزارة التضامن الاجتماعي، بينما يتطلب من مرضى السرطان تقديم تقريرًا من الجهة التي يتلقوا العلاج بها على أن يكون مختومًا من وزارة الصحة أو التعليم العالي.