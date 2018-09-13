الرئيس الأفغاني: بعض العناصر تحاول تدمير علاقات أفغانستان مع العالم

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني اليوم /الخميس/ إن بعض "العناصر" الإقليمية تحاول تدمير وقطع علاقات أفغانستان مع العالم.

وأضاف عبد الغني، في حديث خلال تجمع للاحتفال بأسبوع الشهداء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن الوضع أفضل لتحقيق السلام أكثر من أي وقت آخر، وأن طبيعة الحرب تغيرت، لافتا إلى أن القوات الأفغانية أثبتت أن سد الفجوة الأمنية مع وجود المعدات الحديثة وقدرات القوات المسلحة الأفغانية تتزايد يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن العناصر الإقليمية تحاول قطع علاقات أفغانستان مع العالم وتبذل الجهود لإساءة استخدام مشاعر الشعب لعكس المكاسب التي تحققت عن طريق التضحيات الكبرى.

ولم يشر الرئيس الأفغاني إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد ، لكنه شدد على أن الوقت قد حان، وأن هناك فرصة لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعين سنة في البلاد، مع التأكيد على وجود الثقة في قدرات قوات الدفاع والأمن الوطنية.