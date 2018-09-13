فريق Talent kids يطرب جمهور ساقية الصاوي بأغاني الزمن الجميل

أحيت فرقة الأطفال للغناء Talent Kids، أمس، حفلها الثالث هذا العام بساقية الصاوي.



الفرقة التي أسسها عازف الكمان والبيانو إسلام جاد عام 2016، تضم 14 طفلا، وقدمت أغاني التراث لنجوم الطرب الراحلين باحترافية، في أمسية طربية أعادت لجمهور الساقية أجواء الزمن الجميل.



قدم الأطفال عددا كبيرا من الأغنيات ببراعة منها: «البحر بيضحك» للشيخ إمام وغنتها شهد خيري، و«قابلت كتير» لصباح وغنتها شهد عبدالله، و«كل ده كان» لمحمد عبد الوهاب وغناها لؤي محمد، و«القلب يعشق» لكوكب الشرق أم كلثوم وغنتها الطفلة آية فؤاد، و«قولي عملك إيه» للفنان محمد عبد الوهاب وغناها سيد محمد.



واستمرت الحفلة بتقديم عدة أغنيات أخرى في الوصلة الثانية أبرزها، «يا تمر حنة» للمطربة فايزة أحمد وغنتها مريم حنفي، و«ليلة إمبارح» لسيد مكاوي وغناها محمد سمير، و«خفيف الروح» لسيد درويش وغناها مؤمن محمد، و«دارت الأيام» لأم كلثوم وغنتها هايدي، وتلاها أغنية «من حبي فيك يا جاري» للفنانة حورية حسن وغنتها شروق بدران، و«يا طيور» لأسمهان وغنتها مريم مجدي، و«إن كنت ناسي» لهدى سلطان وغنتها تقى حسين.



وكان ختام الحفل بأغنية «فيها حاجة حلوة» لريهام عبد الحكيم وغنتها نداء مجدي.



وقال مؤسس الفرقة إسلام جاد، أن الهدف من الفرقة، هو تقديم فن راق من الأطفال بعيدا عن الاسفاف، مؤكدًا أنه يواجه صعوبات حتى يتقن الأطفال فن إلقاء الأغاني، لكن مع التدريب المستمر يصل إلى الهدف.



وأوضح أنه عندما أنشأ الفريق كان كل ما يشغله هو تقديم هؤلاء الأطفال للجمهور لأنهم يستحقون الدعم ولا يجدون مناخ يساعدهم على ذلك، مشيرًا إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة من الحفلات لتصل الفرقة لعدد أكبر.