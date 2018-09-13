أحمد حسن : الحكام تتحامل ضد بيراميدز

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هاجم أحمد حسن مدير الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز طاقم حكام مباراة فريقه مع الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة بالدوري.(طالع التفاصيل).

وصرح حسن عبر قناة نايل سبورت: " في كل مباراة يتحامل الحكام ضد الفريق، لإثبات أمر ما غير مفهوم".

وكان تركي آل الشيخ مالك النادي قد هدد بالانسحاب من الدوري وذلك تعقيبًا على قرارات حكم المباراة. (طالع التفاصيل).

وأضاف: "لا نطلب معاملة خاصة .. نرغب في عدالة تحكيمية فقط لأن الظلم يدفع اللاعبين للتفكير في أمور أخرى، ويخرجهم عن تركيزهم".

وشدد حسن أن حكم المباراة تغاضى عن طرد أحمد عيد عبد الملك خلال المباراة بعد وابل من السباب على حد تعبيره.

وشدد حسن على ان فريقه لم يقدم المطلوب خلال المباراة ولم يكن في أفضل حالاته ولكنه تمسك أن فريقه تعرض للظلم قائلًا :" هل المطلوب أن نقوم بعمل حملات إعلامية من أجل إيقاف حكم بعينه".