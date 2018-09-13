ساوثجيت يراهن على قوة شخصية فريقه في المستقبل

يعتقد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب انجلترا لكرة القدم أن الإحباط الذي أظهره لاعبو فريقه عقب انتهاء الشوط الأول للمباراة الودية التي جمعت المنتخب الانجليزي بنظيره السويسري الثلاثاء يبشر بالخير في المستقبل.

وظهر منتخب إنجلترا بشكل باهت في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وارتكب خلاله لاعبو الفريق عددا من الأخطاء، فيما كانوا يتطلعون لمواصلة تنفيذ طريقة اللعب الجديدة لساوثجيت بصورة جيدة.

وأطلق اللاعبون العنان لمشاعرهم الغاضبة داخل غرفة خلع الملابس خلال فترة الراحة ما بين الشوطين، قبل أن يستعيد الفريق اتزانه في الشوط الثاني، بمساعدة عدد من التغييرات، ويفوز بهدف أحرزه ماركوس راشفورد على ملعب (كينج باور) معقل فريق ليستر سيتي.

وقال ساوثجيت للصحفيين عقب المباراة: "لم أكن هناك في تلك اللحظة (عندما كان اللاعبون يعبرون عن رأيهم). كنا دائما نمنحهم الدقائق الثلاث أو الأربع الأولى لهم. كانوا محبطين في الشوط الأول".

وأوضح مدرب إنجلترا: "دائما ما نشجعهم على أن يكون لهم صوت. من المهم أن يشعروا أنهم قريبون بما فيه الكفاية بحيث يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض. ثم يتعين علينا التأكد أن الأمور لم تصل لمرحلة الغليان، لكن الجميع كان هادئا تماما في الوقت الذي وصلنا فيه".

وأضاف ساوثجيت: "هذه علامة طيبة على أن هناك قيادة في الفريق. إنهم يدركون متى يريدون أن يكونوا أفضل. اليوم كانوا قساة على أنفسهم".

وبدا المنتخب الانجليزي مفككا في الشوط الأول، الذي شهد تسديدة من النجم السويسري شيردان شاكيري ارتطمت في الجزء الخارجي من القائم، وافتقر الضغط على السويسريين إلى الفعالية والشراسة.

وأشار ساوثجيت إلى أنه كان يدرك أن بداية المباراة ربما تكون صعبة خاصة أن قائمة الفريق الأساسية للمباراة تضمنت تسعة تغييرات عن القائمة التي خسرت أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت الماضي.

وكشف المدرب الانجليزي "أن نكون الطرف الأفضل ضد منتخب قوي يمتاز بالقدرة على الاحتفاظ بالكرة، كان أمرا بالغ الصعوبة علينا".

وتابع: "واجهنا مشكلة تكتيكية في التعامل مع شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا، اللذان تحركا في قلب دفاعنا، مما تطلب المزيد من الركض للاعبينا، فقدنا استحواذنا على الكرة كثيرا، ولكننا كنا بحاجة لمثل تلك المباريات القوية".

وأضاف ساوثجيت: "فرض منتخب سويسرا سيطرته خلال تلك الفترة، وأجرينا بعض التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني من خلال الدفع بعدد من اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحية البدنية. كنا نتوقع مجريات الشوط الأول حقا".

والتقى ساوثجيت قبل المباراة وبعدها مع بول جاسكوين زميله السابق في المنتخب الانجليزي، الذي أثنى بشدة على الجهود التي يبذلها مدرب منتخب انجلترا.

وتحدث جاسكوين للصحفيين عن ساوثجيت قائلا: "هذا الرجل رائع. لقد جعل الفريق يلعب بالطريقة التي نريدها. نمتلك لاعبين صغارا في السن ويتميزون بالقوة البدنية".

وواصل جاسكوين قائلا: "هناك مواهب مذهلة في منتخب إنجلترا. إنني فخور للغاية بجاريث".

ويستعد المنتخب الانجليزي لمواجهتين من العيار الثقيل في التوقف الدولي القادم، حيث يحل ضيفا على نظيره الكرواتي (وصيف بطل العالم) في 12 أكتوبر القادم، قبل أن يواجه مضيفه المنتخب الإسباني بعدها بثلاثة أيام في مدينة أشبيلية ضمن مباريات دوري الأمم .