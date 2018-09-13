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زعيمة ميانمار تدافع عن سجن صحفيين من رويترز

زعيمة ميانمار أون سان سو تشي
زعيمة ميانمار أون سان سو تشي
يانجون - د ب أ
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 7:47 ص | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 7:47 ص
دافعت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، اليوم الخميس، عن سجن اثنين من مراسلي وكالة رويترز للأنباء بعد إدانتهما بانتهاك قانون أسرار الدولة.

وقالت سو تشي: "لم يُسجنا لكونهما صحفيين، ولكن بسبب صدور حكم عليهما لأنهما خرقا قانون الأسرار الرسمية"، في إشارة إلى قانون يعود للحقبة الاستعمارية أدين الصحفيان بموجبه. 

وتم القبض على وا لون (32 عاما) وكياو سوي أوو (28 عاما) في يانجون في ديسمبر بعد تحقيق صحفي في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا بولاية راخين غربي البلاد. 

وكان الصحفيان اللذان قالا إن الشرطة هي التي أوقعت بهما، صدر بحقهما حكما قضائيا بالسجن لمدة 7 سنوات.

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