تقرير - أزمة رونالدو واختبار صعب لصلاح ومورينيو في عودة الدوريات الأوروبية

بعد أسبوع دولي طويل كرويًا، تعود عجلة الدوريات الأوروبية مرة أخرى إلى الدوران بمباريات قوية وساخنة، قد تنسي الجماهير طول أسبوع الأجندة الدولية للفيفا.

ويشهد الأسبوع المقبل مباريات عديدة وقوية في مختلف الدوريات الأوروبية، يرصد أبرزها لكم "الشروق" في الـ 7 مباريات الآتية:-

1- الدوري الإنجليزي

توتنهام × ليفربول

لازال توتنهام على بعد مباريات كثيرة من الذهاب إلى ملعبه الجديد، وفي مواجهة ليفربول ستجدد ذكريات الموسم الماضي في "ويمبلي" حينما فاز رفاق كين برباعية ، لكن ثلاثي "الريدز" الناري صلاح وماني وفيرمينو أستوعبوا الدرس جيدًا ولن يضيعوا فرصة الانفراد بالصدارة.

واتفورد × مانشستر يونايتد

مفاجأة الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون على موعد مع مواجهة قد يعني الفوز بها الكثير فيما تبقى من الموسم ، الفرصة سانحة للتغلب على مانشستر يونايتد الذي يعيش أجواء غير اعتيادية بسبب مشاكل جوزيه مورينيو مدرب الفريق مع الإدارة واللاعبين ورغبة بوجبا في الرحيل .

2- الدوري الإيطالي

يوفنتوس × ساسولو

قبل الدخول إلى المعترك الأوروبي سيسعى رونالدو إلى تسجيل أول اهدافه بقميص يوفنتوس ، لكن خصم مباراة الأحد لن يكون سهلًا انه ساسولو العنيد الذي هزم انتر ميلان في أول جولات البطولة ، وأمطر شباك جنوى بخماسية ويحتل المركز الثاني خلف السيدة العجوز .

3- الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × برشلونة

ملعب "انويتا" ظل كابوسًا يؤرق محبي برشلونة طوال سنوات عديدة ، قبل أن يفك "البارسا" العقدة الموسم الماضي ، ولكن من يضمن أن العقدة لن تعود مجددًا ؟ ..الإجابة في المباراة التي عادة ما تكون مثيرة بين الفريقين الباسكي والكاتالوني .

اتلتيك بلباو × ريال مدريد

مثلما سيواجه برشلونة خصمًا باسكيًا ، يلعب ريال مدريد أمام خصم باسكي أخر هو اتلتيك بلباو على ملعبه " نيو سان ماميس" .

الريال يسعى لتأكيد الإنطلاقة القوية ، قبل بداية دوري الأبطال ، وتحت قيادة لوبيتيجي ووجود اسينسيو المنتشي بتألقه في مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية .

4- الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × سانت اتيان

لطالما كانت المواجهات بين فريق العاصمة الفرنسية ونادي نهر الرون قوية وحافلة بالإثارة ، ومع تواجد الثلاثي المدمر نيمار وكافاني ومبابي ، تبقى المتعة مضمونة والأهداف متوقعة في كل وقت .

5- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

قبل سنوات طويلة كانت هذه قمة الدوري الألماني ، ميونيخ مع أوليفر كان وروي ماكاي ، وليفركوزن مع برباتوف ومايكل بالاك ولوسيو ، لكن الأن أصبحت تلك المباراة مجرد رحلة في جدول الفريق البافاري .

تراجع ليفركوزن كثيرًا في السنوات الماضية ، ورحل أفضل لاعبيه ، فيما زاد تفوق بايرن ميونيخ وأصبح أكثر قوة وتعملق في سماء الكرة الألمانية ومنتظر أن تكون مباراة مثيرة بينهما.