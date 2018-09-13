إرهابي يسلم نفسه للسلطات الجزائرية جنوبي البلاد

سلم إرهابي نفسه للسلطات الجزائرية بولاية أدرار (جنوب) بالناحية العسكرية الثالثة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش، سّلم إرهابي نفسه، اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بأدرار".

وأوضح البيان أن الإرهابي يدعى "فلاني حمدي" وكنيته "نعمان" والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، وكان بحوزته بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وخمس خزن للذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الجزائري، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.