مستشفى أبو الريش: لهذا السبب يتكدس المواطنون في أماكن الاستقبال

قال الدكتور خالد بهاء الدين، مدير وحدة جراحة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش للأطفال، إنه ينبغي التفرقة بين الخدمة الطبية للمريض من علاج وتشخيص ومتابعة، وبين الخدمة الفندقية التي تقدم للزوار، من أماكن الاستقبال والتجهيزات المتاحة بها.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، المستشفى استقبلت حوالي 490 ألف طفل، تلقوا خدماتها الطبية، بحسب إحصائية صدرت عام 2016، موضحًا أن المستشفى بها حوالي 124 سريرًا للرعاية الحرجة للأطفال.



وتابع: «الطفل مش بييجي لوحده، معاه الأب والأم على الأقل، وده بيفسر العبء الفندقي في أماكن الانتظار، والمستشفى بتستقبل حالات من محافظات مصر كلها، لذلك بيكون من الصعب إنهم يجيبوا الطفل ويروحوا، فبيضطروا إلى افتراش الأرض»، مشيرًا إلى عدم تعميم هذه الصورة على الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.



وذكر أن مستشفى أبو الريش تعتبر أصل طب وجراحات الأطفال في مصر، متابعًا: «80% من طب الأطفال لو تتبعنا أصله هنلاقيه مر على أبو الريش في وقت من الأوقات».