مدرب الجونة: بيراميدز سرق التعادل

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يرى هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة أن ناديه كان الأحق بالفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بيراميدز 1-1 على استاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة من الدوري المصري.(تابع التفاصيل)

وأشاد زكريا بلاعبي الجونة، مؤكدا أنهم بذلوا أقصى ما لديهم في لقاء بيراميدز، لذا يستحقون التحية.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية:" الفوز اتسرق من الجونة، فالحكم تحامل علينا كثيرا في الدقائق الأخيرة، واحتسب ضد أحمد عيد عبد الملك ثلاث مخالفات خاطئة، ومنحه إنذارا، ولماذا احتساب 6 دقائق وقتا بدل ضائع".

وأضاف: " تقدمنا بهدف واعتمدنا على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، وكادت النتيجة أن تكون 2-0 لنا".

وأتم المدير الفني للجونة: "لم نحقق شيئا مما نسعى إليه، نهدف لتقديم كرة قدم تنال إعجاب وإشادة الجميع، لا نريد أن نكون في مصاف الكبار".