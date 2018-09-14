كاسونجو: تنفيذ تعليمات جروس أهم من تسجيل الأهداف

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يرى الكنغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن عدم تسجيله أهداف لا يقلل من مجهوده في المباريات.

وقال كاسونجو في تصريحات لقناة " أون سبورت" عقب فوز فريقه على طلائع الجيش بثلاثية دون مقابل في الجولة السادسة بالدوري :" أنفذ تعليمات جروس في الملعب وليس المهم أنني أسجل أهداف لكن الأهم هو تحقيق الفوز والثلاث نقاط ".

وأضاف : " الزمالك فريق قوي والمنافسة على لقب الدوري ليست بالسهلة ولكننا نطمح في مواصلة الإنتصارات وتحقيق اللقب ".

وأكمل: " المنافسة بين اللاعبين على مركز المهاجم قوية، والجميع يجتهد ويحاول إثبات نفسه والقرار النهائي يرجع للمدير الفني للفريق كريستيان جروس".

وسجل محمود علاء مدافع الزمالك هاتريك قاد بها فريقه لصدارة الدوري. ( طالع التفاصيل )