«الأعلي للجامعات الخاصة» يخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وعلوم الحاسب واللغات 1%

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، وعلوم الحاسب، واللغات بنسبة 1% لوجود أماكن شاغرة بهذه الكليات بمختلف الجامعات الخاصة مع وجود قوائم انتظار من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات.

وأشار الوزير إلى أهمية استعداد الجامعات للعام الدراسى الجديد لاستقبال الطلاب، مؤكدا على أنه وفى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجب دعم الأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية، لافتا إلى أهمية تعاون الجامعات الخاصة مع الاتحاد الرياضى للجامعات.

وأوضح الوزير أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر على العملية التعليمية فقط بل يجب أن يمتد ليشمل إعداد الشباب المؤهل علميا وثقافيا ورياضيا، لافتا إلى تعاقد الاتحاد الرياضى للجامعات مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة دورى الجامعات المصرية، وذلك من خلال خطة شاملة لأنشطة الاتحاد الرياضى خلال العام الجامعى 2018-2019 سيتم تطبيقها من خلال جدول زمنى محدد على مدار العام الدراسى بالكامل.

كما أكد الوزير على أهمية توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى بكل جامعة.

ووافق المجلس على بدء الدراسة فى كلية العلاج الطبيعى بجامعة هليوبوليس، كما وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج المعلوماتية الطبية بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل، ووافق أيضا على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، وإضافة كلية الطب البشرى لكليات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.