3 أفلام مستقلة ترصد مشاهد من صناعة السينما في «الهناجر»

شهدت قاعة سينما الهناجر، مساء أمس الأربعاء، عرض ثلاثة أفلام قصيرة ضمن برنامج نادي السينما المستقلة، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

الفيلم الأول "حلم المشهد" للمخرج ياسر شفيعي، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يبحث عن فتاة تصلح لبطولة فيلمه القصير القادم، ولكن بشرط واحد لا يمكن التنازل عنه، وهو أن توافق الفتاة على قص شعرها من أجل الدور، وهو ما ترفضه الفتيات اللاوتي يتقدمن للدور ويركز الفيلم على تناول قضايا تخص المرأة مثل الكبت والحرية.

وانقسمت آراء الحضور حول الفيلم؛ البعض وجه له انتقادات لاذعة لعرضه قضية كبت المرأة بصور لا تليق بها، وفي الوقت نفسه اعرب البعض الآخر عن إعجابه بالفيلم.

الفيلم الثاني كان "أخر من يغادر ريو" للمخرج أسامة عياد، الذي أكد أن فيلمه يعد تكريما لمهنة عارضي الأفلام التى اختفت مع ظهور السينما الرقمية، واختفت معها سينما ريو ببورسعيد.

أما الفيلم الثالث فهو "المشهد الاخير" للمخرج فاروق قاسم، وتدور أحداثه حول "طارق" الممثل الشاب الذي اعتاد قيادة فريق مسرح الجامعة، وبعد تخرجه يبحث عن فرصة للمشاركة في بطولة أفلام سينمائية، إلا أنه يجد أن الوصول إلى هذا الهدف ليس بالسهولة التي ظنها، ويتناول الفيلم بشكل كوميدي الصعوبات والتحديات التي يقابلها الممثل في بداية طريقه، ولاقى الفيلم إعجاب الحضور.

وخلال الندوة التي اعقبت عرض الأفلام الثلاثة، قال الناقد السينمائي عصام زكريا، أن مصطلح السينما المستقلة ظهر في أواخر التسعينات مع الطفرة التكنولوجية وظهور الكاميرات الصغيرة التي أحدثت نقلة كبيرة، حينها اكتشف الشباب أنه يستطيع تصوير فيلم سينمائي، وهذا منح حرية كبيرة للأجيال الجديدة لتصنع أفلاما كما تشاء.

وأكد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، أن هذه الفاعلية تقام بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية لعرض أفلام في سينما الهناجر مرة أو مرتين كل شهر.