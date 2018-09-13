زعيمة ميانمار تدافع عن حكم سجن صحفيي «رويترز»

دافعت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي اليوم الخميس عن حكم الحبس لمدة سبع سنوات الصادر بحق صحفيين اثنين ممن تناولوا أزمة الروهينجا في ميانمار والذي أثار انتقادات دولية واسعة.

وقالت سو تشي -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- "إذا ما شعر أحد أنه تم إجهاض العدالة فأريد منه أن يوضح ذلك. وأتساءل إذا ما كان كثيرون قد قرأوا ملخص الحكم والذي لا يتعلق بحرية التعبير على الإطلاق"، وذلك خلال حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان الصحفيان يجريان تحقيقا حول مقتل مسلمي الروهنجيا على يد قوات الأمن في ولاية راخين عندما تم اعتقالهم، وحكم عليهم بالسجن 7 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكهم قانون الأسرار الرسمية للبلاد وهو الحكم الذي وصف بأنه تقييد لحرية التعبير.

يشار إلى أن سو تشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام تقع تحت ضغط دولي كبير بسبب العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد الروهينجا والذي صنفته الأمم المتحدة من أعمال الإبادة الجماعية ضدهم، ما دفع قرابة 700 ألف منهم للفرار نحو بنجلاديش المجاورة.