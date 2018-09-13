عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، والتي شارك خلالها في حضور اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامه للجيش الكويتي.

حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهه التحديات والتهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ودعا رؤساء أركان الدول المشاركة -في ختام اجتماعهم- إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والتدريبات المشتركة.

وكان الفريق محمد فريد قد التقى الفريق محمد خالد الخضر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي على هامش فاعليات الاجتماع، حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على صعيد التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.