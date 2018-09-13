«التعليم» توقع بروتوكول تعاون مع «المدارس الدولية» لتشغيل مدارس حكومية دولية

شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، توقيع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر والتى مثلها في توقيع البروتوكول نادية محمد حافظ رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال شوقي، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه سيُسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس، والتي تُلبي جزءًا من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس.

ويستهدف البروتوكول المشاركة في المبادرة التي طرحتها الوزارة وتقديم الدعم الفني لمجموعة من المدارس الحكومية الدولية بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، وسوهاج) بدءًا من العام الدراسي 2018/2019،

ومن جهته، قال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة كانت حريصة على أن تتضمن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه؛ الاتفاق على أن تتولى المدارس المستهدفة تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) مع التأكيد على التزامها بتدريس مواد الهوية القومية على كافة الطلاب بتلك المدارس.

وأعلن حجازي، أن الدراسة المستهدفة ببروتوكول التعاون سوف تبدأ خلال شهر أكتوبر القادم من العام 2018.

وأشار حجازي، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن وظائف (الإدارة المدرسية، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين) لهذه المدارس بنظام المأمورية من العاملين بالتربية والتعليم بحيث يمكن للراغبين من السادة العاملين بمدارس وزارة التعليم التقدم بطلباتهم للعمل في المدارس المستهدفة بنظام المأمورية وسوف يُمنح العاملون بالمدرسة مكافآت مالية إلى جانب رواتبهم التي يتقاضونها من جهات عملهم الأصلية، كما أعلنت مؤسسة المدارس الدولية في مصر من جانبها بأنها ستتولى تقديم (الدعم الفني، والمحتوى التعليمي) اللازمين لتشغيل المدارس المستهدفة، وكذا تأهيلها للاعتماد الدولي من الجهات الدولية المانحة،

وأشارت نادية حافظ، في كلمتها أثناء مراسم توقيع البروتوكول إلى حرص المؤسسة على تحقيق التكاتف والتكامل مع الوزارة من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي.

وأكدت أن التعليم مسئولية قومية تضامنية تستوجب تضافر جهود كافة الأطراف الشريكة، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع الوزارة سيلبي طموح العديد من أعضاء هيئة التعليم المتميزين.