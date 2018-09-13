كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن قطعة أثرية، تمثل سترة قبر الرسول من الداخل، متابعًا: «القبر النبوي من الداخل كان مستورًا بهذه الكسوة، ومصنعة بطريقة السيرما من الذهب والفضة».



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن هذه القطعة عمرها حوالي 428 هجريًا، وتعود إلى السلطان محمد الثالث عام 1011 هجريًا، معقبًا: «لما ربنا رزقني بيها، حبيت أن أبارك البيت بهذه البركة الكبيرة، التي كانت ملتصقة بقبر النبي».



وذكر أن هذه القطعة الأثرية لا تقدر بثمن، لما لها من قيمة روحية كبيرة، مشيرًا كذلك إلى احتواء بيته على قطعة من قبة الصخرة من مدينة القدس، وقطعة من المسجد النبوي، إلى جانب قطعة من أرضية مقام النبي إبراهيم قبل هدمه.



