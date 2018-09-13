بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع حي شرق شبرا الخيمة

قال العميد أمير الأمير رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الأجهزة التنفيذية بالحي بدأت في تنفيذ خطة تطوير ورصف عدد من الشوارع بالحي، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأكد رئيس الحي، في بيان صحفي اليوم، أن إدارة الطرق تقوم حاليا بإعادة رصف شارع ترعة الشابوري، ابتداء من شارع 15 مايو باتجاه جامع الحرمين، والذي يعتبر إضافة هامة وشريان جديد بشبكة الطرق بالحي؛ مما سيعمل على رفع وتخفيف الأعباء من الشوارع الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

كان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وجه بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتطوير الطرق والشوارع ورفع كفائتها طبقا لخطط رصف الطرق العامة في حدود الموازنة المخصصة.

وأضاف «الأمير» أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري بحرم ترعة الإسماعيلية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.