«السعودية»: مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، عن مناقصتها الرابعة لهذا العام، لاستيراد 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر القادمين.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان، أن طرح هذه الدفعة، يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن؛ حيث سبق للمؤسسة الاتفاق على استيراد مليوني طن من القمح خلال العام الحالي.

وقال البيان إن استيراد 595 ألف طن قمح سيكون بواقع 10 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع (6 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد 1 باخرة لميناء جازان).

كان «الفارس» أعلن -في وقت سابق- عن أن المملكة تستورد 3.5 مليون طن من القمح سنويا، بمعدل نمو يتراوح بين 2% و2.5% سنويا بما يتماشى مع معدل نمو السكان في المملكة.

كان 2015، آخر عام لزراعة القمح محليا، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج منذ مطلع 2016، فيما عادت لزراعته بشروط اعتبارا من العام الجاري.