هاتريك علاء يقود الزمالك لصدارة الدوري

قاد محمود علاء مدافع الزمالك، فريقه للفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وصدارة ترتيب جدول المسابقة

أحرز محمود علاء أهداف الزمالك في الدقائق 32 و57 و82، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف ومتساوي مع صلاح أمين مهاجم نجوم إف سي.

أنطلق اللقاء بسيطرة واضحة للطلائع، حيث أنقذ محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، مرماه من هدف محقق في الدقيقة 10، بعدما تصدى لتسديدة قوية من كريم طارق لاعب وسط الجيش، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

تواصلت سيطرة طلائع الجيش، بالضغط من الثلث الأخير من الملعب، والاعتماد على الكرات البينية القصيرة على حدود منطقة الجزاء، بجانب التمريرات القصيرة والهجمات المرتدة عن طريق كريم طارق من الجهة اليسرى.

أضاع يوسف أوباما فرصة التقدم للزمالك في الدقيقة 31، بعدما أنفرد بمحمد بسام حارس إنبي وسدد الكرة بجسده، لتتحول إلى ركلة ركنية نفذها إبراهيم حسن، أحرز منها محمود علاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 32 برأسية متقنة.

واصل الزمالك هجماته بعد التقدم بالهدف الأول، وأهدر الكونجولي كابونجو كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراده ببسام والذي نجح في إنقاذ مرماه، لترتد بهجمة سريعة للطلائع لتصل للسنغالي تالا نداي الذي تلقى الكرة خلف دفاعات الزمالك، ويسدد الكرة أعلى عارضة محمود جنش.

مع انطلاق الشوط الثاني دفع السويسري كريستيان جروس بأحمد فتحي بديلًا لبهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر، الذي أعطى زخم للقوة الدفاعية للأبيض وزاد من خطورة هجماته من الجانب الأيسر.

أحرز محمود علاء الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 57 بنسخة طبق الأصل من هدفه الأول، بعدما حول ركنية الأبيض إلى داخل شباك إنبي برأسية متقنة، ليواصل فرسان القلعة البيضاء المحاولات الهجومية لزيادة غلة الأهداف.

تألق جنش حارس الزمالك في الدقيقة 62، بتصديه لانفراد السنغالي تالى نداي، ليحول الكرة إلى ركلة ركنية،

أضاف محمود علاء الهدف الثالث للزمالك والهاتريك الخاص به في الدقيقة 82، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، مرت على يسار حارس إنبي الذي لم يستطع التصدي لها.

وبذلك تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الخامسة برصيد 15 نقطة.