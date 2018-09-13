سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الفرنسي فيكتور زفونكا المدير الفني لفريق هوريا كوناكري أن مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال صعبة للغاية، خاصة وأنها أمام خصم يمتلك خبرات أفريقية كبيرة.

وقال زفونكا فى المؤتمر الصحفي ليلة المباراة أنه شاهد مباريات كثيرة للأهلي من أجل دراسة لاعبيه وطريقة اللعب جيدا، ومن ثم التحضير للمباراة، كاشفا عن أن الفريق الأحمر يمتلك حارس مرمى مميز للغاية .

وأضاف المدرب الفرنسي أن هدفه فى لقاء الغد هو التسجيل مبكرا لمباغتة الأهلي وتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة في القاهرة

ويلتقي الأهلي نظيره هوريا الغيني غدا فى ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .