موقع إحصائي يشيد بحجازي مع وست بروميتش

أشاد موقع "whoscored" الإنجليزي الإحصائي، بأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، من حيث أرقامه المميزة التي قدمها مع فريقه بدوري الدرجة الأولى " الشامبيون شيب".

ونشر الموقع العالمي للإحصائيات تغريده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب : "لا يوجد لاعب أستخلص الكرة في الثلث الأخير من الملعب أكثر من أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، الذي قام باستخلاصها 30 مرة".

وشارك حجازي مع وست بروميتش بالمباريات الـ6 التي لعبها الفريق بدوري الدرجة الأولى.

ويحتل وست بروميتش المركز الـ9 في جدول ترتيب الشامبيونشيب بعدما حصد 10 نقاط من 6 لقاءات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر.

Ahmed Hegazi: No player has won possession in the defensive third more times than @Hegazi (30) in the Championship this season



