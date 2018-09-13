حمزي لاعب الفتح السعودي: لاعبو الفريق بحاجة للمزيد من الانسجام

أبدى منصور حمزي ،لاعب فريق الفتح ،رضاه عن تعادل فريقه بدون أهداف مع الوحدة اليوم الخميس في المرحلة الثانية لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وقال حمزي ،في تصريحات عقب نهاية اللقاء "المباراة كانت مفتوحة، وكان كل فريق قادرا على تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، ولكن الفتح مازال يحتاج إلى مزيد من الانسجام، ومع تحققه ستشاهدوننا بشكل مختلف بإذن الله".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، ولولا غياب التوفيق لخرجنا بنتيجة أفضل، عموما نحن راضون عن نقطة التعادل".

وأشاد لاعب الفتح بالمصري محمد عواد حارس مرمى الوحدة، ووصفه مازحا بـ "المزعج" بعد تصديه لأكثر من هدف محقق خلال أحداث المباراة.

وكان الفتح تعادل في مباراته الأولى بالدوري بدون أهداف مع مضيفه القادسية، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز السابع مؤقتا في جدول الترتيب، لحين استكمال باقي مباريات الجولة.