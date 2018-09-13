تقارير: وفاة أربعة لاعبين بلغاريين في حادث سير

توفى أربعة لاعبين كرة قدم بلغاريين، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 20 عامًا، في حادث سيارة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، حسبما أفادت بوابة "نوفينيت دوت كوم نيوز" الألكترونية الإخبارية اليوم الخميس.

ووقع الحادث لدى عودة اللاعبين الأربعة، الذين ينتمون لفريق بافليكيني، أحد أندية الهواة في بلغاريا، إلى منازلهم بعد خوضهم مباراة في كأس الهواة على ما يبدو، بعد اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بإحدى الشاحنات.

و بلغاريا تحتل المرتبة الثانية فيما يتعلق بحركة المرور الاكثر دموية على الطرق بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت 96 حالة وفاة لكل مليون نسمة في العام الماضي، فيما لدى جارتها رومانيا معدل وفاة أعلى على الطرق، بـ 3ر99 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وفقا لمجلس السلامة الأوروبي.

يذكر أن البلدين الواقعين في منطقة البلقان انضما للاتحاد الأوروبي عام 2007.