«التعليم العالي» تكشف حقيقة التمييز بين الطلاب والطالبات في التنسيق

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة التمييز بين الطلاب والطالبات سواء المصريين أو المقيمين بالخارج في نظام القبول في التنسيق الجامعي.



وقال متحدث «التعليم العالي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، إن هناك اختلاف في الشهادة السعودية فقط وذلك يرجع إلى طبيعة الدراسة واختلاف المناهج الدراسية للذكور عن الإناث في بعض الأعوام الدراسية، معقبًا: «المناهج التراكمية للطالبات تختلف عن المناهج التي يدرسها الطلاب في السعودية».



وأكد أن هذا النظام ساري منذ سنوات طويلة، وتختلف طبيعة المناهج التى يدرسها الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى عدم وجود تمييز بين الطلاب المصريين والمقيمين بالرياض في التنسيق، ولكن القبول داخل الكليات يخضع لمعايير وشروط كل كلية.



يُذكر أن إحدى أولياء الأمور تقدمت بشكوى على الهواء لبرنامج «على مسؤوليتي»، مفاداها عدم قبول نجلتها في إحدى الكليات التابعة للجامعة المصرية؛ نتيجة لدراستها في المملكة العربية السعودية.



