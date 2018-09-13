«الوزراء»: نسعى لطرح مناطق لوجستية أمام المستثمرين بالمدن الجديدة

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لطرح مناطق لوجستية أمام المستثمرين بالمدن الجديدة، وتوفير طرق بديلة للنقل الثقيل.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء شهد اليوم توقيع، بروتوكول بين وزارتي التموين والإسكان، بهدف توفير مزيد من المناطق التجارية واللوجستية بالمدن الجديدة لجهاز التجارة الداخلية، لطرحها على المستثمرين ودمجها بالخريطة الاستثمارية للجهاز.



وأضاف أن رئيس الوزراء بحث اليوم استعدادات وزارة الداخلية لتنفيذ القرار الخاص بمنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان على الدائري العادي، من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل، اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.



وأوضح أن الطريق الدائري الإقليمي سيكون بديلًا للنقل عن الدائري العادي، الذي كان يشهد كثافات مرورية مرتفعة كانت تؤدي في كثير من الأوقات إلى التكدسات والحوادث، مضيفًا أن نقل سيارات النقل إلى الإقليمي يضفي سهولة ويسر في حركة المرور ويوفر الوقت.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة الملفات المختلفة.