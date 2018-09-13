

• العمل على ريادة مصر إفريقيًا يتسم بالشمولية

قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن العمل على إعادة مصر دولة رائدة في إفريقيا يتسم بالشمولية، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالمجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر، فضلًا عن المجال السياسي والاقتصادي والإنساني والنواحي الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والغذائية وشؤون النازحين واللاجئين.

وأضاف رئيس «المصري للشؤون الإفريقية»، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مصر اضطلعت بدور متنامي ومتعاظم في القارة الإفريقية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة على حدة، أو في إطار التجمعات الفرعية أو على مستوى الاتحاد الإفريقي كمنظمة تضم كل الدول الإفريقية.

وأكد أن مصر تحركت بجدية ونشاط في جميع المجالات، وبالأخص الحفاظ على الأمن القومي الإفريقي، متابعًا أن هناك تنامي في العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية، من خلال الدور الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة سواء في إطار الأمم المتحدة 2030، أو الاتحاد الإفريقي 2063.