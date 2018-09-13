السجن المشدد 10 سنوات لسيدة خطفت 8 أطفال بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها المسائية أمس الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق «ع.ز.ع» 58 عامًا، ربة منزل؛ لخطفها 8 أطفال وسرقة مصوغاتهم الذهبية، وذلك في القضية رقم 4709 سنة 2018 جنايات قسم شرطة كرموز، والمقيدة برقم 573 كلي غرب.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، حول تكرار حوادث خطف الأطفال، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام لكشف غموضه، تبين أن المقضي بحقها كانت تستدرج الأطفال لمكان مهجور على طريق منطقتي «غيط العنب – كرموز»، بعد إيهامهم أنها على علاقة بأسرهم، وأنها تريد توصيلهم بواسطة «توكتوك» ثم تقوم بالاستيلاء على المصوغات الذهبية التي بحوزتهم وبيعها لـ«ع.ا.ع» صاحب محل مصوغات في منطقة كرموز.



وتمكن فريق البحث من كشف هويتها، عقب بلاغ من موظف يدعى «م.ع.م» تعرفت ابنته الطفلة «ح.م.ع» عليها، عقب استدراجها من أمام كنيسة دار الضيافة الواقعة في منطقة غيط العنب، حيث قامت بخطفها وسرقة قرطها الذهبي، كما قامت بخطف طفلة أخرى تدعى «م.م.ع» من أحد شوارع كرموز إلى محل سكنها، وقامت بسرقة قرطها وخاتمها الذهبيين، ثم تركتها أمام أحد المحال التجارية.



وبتقنيين الإجراءات، تم القبض عليها في منطقة العامرية، وبمواجهتها أقرت باستدراج الأطفال بمفردها وسرقة مشغولاتهم الذهبية وبيعها، وأنها ارتكبت 8 حوادث خطف أطفال وبيع مشغولاتهم لحاجتها إلى الأموال، وبإحالتها لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها المُقدم.