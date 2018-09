The Nun كامل العدد في أول يوم عرضه بمصر

شهد مساء أمس حضورا كثيفا من الجمهور المصري لمشاهدة العرض الاول لفيلم الرعب The Nun، واضطر مسئولي دار العرض لإحضار مزيد من المقاعد وفتح قاعة اخري، لإستيعاب الاعداد الكبيرة،التي جاءت لحضورعرض الفيلم.

تفاعل الجمهور بقوة مع مشاهد الرعب بالفيلم والذي تدور احداثه قبل بداية سلسلة الرعب الشهيرة The conjuring، حيث اقتبس صناع الفيلم شخصية الروح الشريرة "فالاك" من الجزء الثاني من The Conjuring وقدموا بها فيلم the nun، والذي تدور احداثه حول قصر ملعون بناه دوق في القرون الوسطى واجرى فيه العديد من طقوس السحر والشعوذة وهو ما فتح بابا من الجحيم ولروح شيطانية ملعونة تسعى للتخريب والتدمير، وبمرور الوقت تحول القصر الى دير تعيش فيه عدد من الراهبات والذين يتم قتلهم واحدة تلو الاخرى على يد هذه الروح الشريرة، وهو ما يضطر ادارة الفاتيكان لارسال محقق خاص وطالبة رهبنة لمكان الدير الواقع في رومانيا كي يكتشفوا اسباب هذه الكارثة خصوصا بعدما قامت احدى الراهبات بشنق نفسها حتى لا تتجسد فيها الروح الشريرة.