محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بطوخ بتكلفة 110 ملايين جنيه

قام الدكتور علاء عبدالحليم الرازق محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الحيوية بمدينة طوخ والقرى التابعة لها، حيث بدأ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة بطوخ على مساحة 2500 متر2 بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأمر المحافظ بمواصلة العمل بالمحطة على مدار 24 ساعة لخدمة أهالي المدينة والمدن المجاورة لها في أقرب وقت ممكن، ووجه بضرورة الصيانة الدورية وسرعة توصيل المياه داخل المحطة الوسيطة، كما وجه بتطوير الطريق المؤدي إلى المحطة.

كما قام المحافظ بتفقد توسعات محطة مياه طوخ (العبادلة) طاقة 69 ألف م3/س لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف لتر م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.

كما أمر المحافظ -خلال تفقده توسعات محطة مياه طوخ- بضرورة إزالة تراكمات الأعمال ورد الشيء لأصله فور الانتهاء من المشروع.