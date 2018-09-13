تسببت آية قرآنية تلاها وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال حديثه باجتماع وزراء الخارجية العرب، أول أمس الثلاثاء، بالقاهرة، في نشوب خلاف ومشادة بينه وبين وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد القطان، الذي مثل بلده في الاجتماع.

وخلال حديثه عن اليمن، قال «الجعفري»، إن بلاده تؤيد الحوار والحل السياسي كبديل عن الحرب والدماء، مشيرًا إلى ما وصفه بحكمة ملكة مملكة سبأ اليمنية التاريخية الشهيرة «بلقيس»، تاليًا ما نقله القرآن عنها: «إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها».

وعلق «القطان» في وقت لاحق بالجلسة، قائلًا: «أما ملوك المملكة العربية السعودية، فاعتقد وأجزم أن ما قاموا به منذ تأسيسها على يد أبو تركي، حتى يومنا هذا يشيد الجميع بما قاموا به تجاه العالمين العربي والإسلامي».

وأوضح أن بلاده لم تسع إلى الحرب في اليمن، ولكن سعت إليها إيران ومليشياتها وشيعتها والحوثيين، حسب قوله.

وبدوره رد وزير الخارجية العراقي، بأنه لم يقصد ملوك السعودية عندما استشهد بالآية القرآنية التي تتضمن كلمة «ملوك»، قائلًا: «لماذا هذه الحساسية المفرطة، إذا كنت تريد أن تفكر على طريقتك فأنت حر، وأنا لا تنقصني الشجاعة فعندما أقصد سأقول بملئ فمي ما أقصده، وأنا قبل أيام كنت حاجًا في السعودية على ضيافة الملك».