«السويس» تتزين بمهرجان «سواسية» السينمائي الأول للأفلام القصيرة والوثائقية

تزينت شوارع السويس ومنطقة بورتوفيق وسينما رينسانس بلافتات مهرجان سواسية السينمائي الأول للأفلام الوثائقية والقصيرة، والذي سيقام بمحافظة السويس من 14 وحتى 17 سبتمبر الجاري، وسيكون ضيف شرف المهرجان المخرج الكبير خالد يوسف، بالإضافة إلى لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج خالد الحجر، وعضوية الفنانين أحمد كمال وسيد رجب.

حيث سيشارك في فعاليات الاحتفال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين التنفيذيين والشعبيين بالسويس والمخرجين والأدباء على مستوى الجمهورية.

كانت أعلنت إدارة مهرجان سواسية السينمائي الأول للأفلام الوثائقية والقصيرة بالسويس عن الاختيار والاتفاق مع الإعلامي حسام الدين حسين مقدم البرامج والمذيع بقناة «TEN» حاليا، وبقناة «ON TV» السابق على تقديم فعاليات حفل الافتتاح والختام بمهرجان سواسية السينمائي.

وأضافت إدارة المهرجان أنهم سعداء بالتعاون مع حسام الدين؛ نظرا لخبرته في المجال الإعلامي وكونه شاب إعلامي مثقف وصاحب رؤية إعلامية مختلفة.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن ترتيبات خاصة لحفل الافتتاح الذي سيحضره عدد كبير من المثقفين والأدباء والفنانين على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمسئولين التنفيذيين وضيوف شرف المهرجان.