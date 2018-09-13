صاحب مقهى يقتل بائعا بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

أطلق صاحب مقهى الرصاص على بائع فى منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة دائرة قسم أول؛ ما أدى إلى مصرعه فى الحال؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مسشتفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد صوئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق رصاص بناحية المنشية الجديدة ووجود قتيل، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول، وبالمعاينة تبين وجود جثه لشخص يدعى "ع ع" 24 عاما، به عدة طلقات وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مقهى جار المجنى عليه، نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فقام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجني عليه فأصيب بطلقى رصاص فلقى مصرعه فى الحال.

وألقى القبض على المتهم ويدعى "ع . أ" صاحب مقهى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.