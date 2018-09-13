رئيس «حماية المستهلك» يكشف استعدادات الجهاز لاستقبال العام الدراسي

كشف اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استعدادات الجهاز لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أنه تم إرسال خطاب لوزير التربية والتعليم مفاده عدم إجبار المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، لأولياء الأمور على شراء الأدوات والزي المدرسي من أماكن محددة.



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن توجيه أولياء الأمور لشراء متطلبات المدارس من أماكن محددة يتنافى مع قوانين ولوائح جهاز حماية المستهلك مما يعرض هذه المدارس للعقوبات القانونية، تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه.



وأشار إلى التنسيق مع جهاز حماية المنافسة؛ لضبط الأسواق وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف حل شكاوى المواطنين بشكل أسرع من الإجراءات القضائية.



وتابع: «يمكن للجهاز إرسال محضر المخالفة للنيابة العامة، ومن ثم تحويلها للمحكمة، ولكن نحرص على تحقيق مصلحة المواطن وحل المشكلة في أسرع وقت، ونتخذ إجراءات رادعة للحفاظ على حقوق المواطنين»، لافتًا إلى إطلاق حملة «المواطن رقيب»؛ لتوثيق المخالفات أو الشكاوى بالصور والفيديو.



وأوضح أن أجهزة الدولة تعمل في إطار متوازي ومشترك في كافة الاتجاهات؛ لضبط الأسوق، من خلال شن حملات مستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحليات وإدارة التموين.







